Реклама
Прямой эфир
Общество
День траура объявлен в Дагестане 15 августа после взрыва на АЗС
Спорт
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в первом туре чемпионата Англии
Мир
Трамп должен предстать перед судом не позднее 25 августа
Экономика
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Общество
На месте взрыва в Махачкале образовалась воронка
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара в жилом доме в Красноярске
Общество
Пассажиры задержанного в Анталье авиарейса вернулись в Екатеринбург
Общество
Самолет МЧС вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре
Общество
Суд изъял 3 млрд рублей активов экс-депутата Госдумы по иску Генпрокуратуры
Мир
Взрыв прогремел на военном заводе в Израиле
Общество
Второй рейс Екатеринбург – Анталья задержали больше чем на сутки
Мир
В ФРГ допустили введение ЕС санкций против российской атомной отрасли
Армия
Российский танк выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в первом туре чемпионата Англии

0
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В матче первого тура чемпионата Англии по футболу клуб «Манчестер Юнайтед» 14 августа обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

На 76-й минуте мяч забил французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан.

В следующем туре 19 августа «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с лондонским «Тоттенхэмом», а «Вулверхэмптон» встретится с «Брайтон».

Клубов интересы: кто из россиян может уехать в топ-чемпионат
Чалов, Кузяев, Миранчук, Кокорин и Оздоев — в сфере интересов зарубежных команд

Ранее, 13 августа, матч первого тура чемпионата Англии между «Челси» и «Ливерпулем» в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершился ничьей — 1:1. На гол Луиса Диаса из «Ливерпуля» на 18-й минуте уже на 37-й последовал результативный удар защитника «Челси» Акселя Дисаси. В первом тайме команды забили еще по голу, они были отменены из-за офсайдов.

До этого, в марте, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7 в матче чемпионата Англии. Для футбольного клуба это было четвертое в истории поражение с таким разгромным счетом. В последний раз это происходило в 1931 году, когда клуб потерпел поражение от «Вулверхэмптона».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023