«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в первом туре чемпионата Англии

В матче первого тура чемпионата Англии по футболу клуб «Манчестер Юнайтед» 14 августа обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

На 76-й минуте мяч забил французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан.

В следующем туре 19 августа «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с лондонским «Тоттенхэмом», а «Вулверхэмптон» встретится с «Брайтон».

Ранее, 13 августа, матч первого тура чемпионата Англии между «Челси» и «Ливерпулем» в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершился ничьей — 1:1. На гол Луиса Диаса из «Ливерпуля» на 18-й минуте уже на 37-й последовал результативный удар защитника «Челси» Акселя Дисаси. В первом тайме команды забили еще по голу, они были отменены из-за офсайдов.

До этого, в марте, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7 в матче чемпионата Англии. Для футбольного клуба это было четвертое в истории поражение с таким разгромным счетом. В последний раз это происходило в 1931 году, когда клуб потерпел поражение от «Вулверхэмптона».