«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата Англии

Матч первого тура чемпионата Англии между «Челси» и «Ливерпулем» в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершился 13 августа ничьей — 1:1.

Ни одна из команд не готова была уступать. На гол Луиса Диаса из «Ливерпуля» на 18-й минуте уже на 37-й последовал результативный удар защитника «Челси» Акселя Дисаси, сообщил «Спорт-Экспресс».

В первом тайме команды забили еще по голу. Постарались нападающий «Ливерпуля» Мохаммеда Салах на 29-й минуте и защитник «Челси» Бен Чилуэлла на 39-й минуте. Но голы были отменены из-за офсайдов.

В мае у английского футбольного клуба «Челси» сменился тренер. Его место на два года занял аргентинский специалист Маурисио Почеттино.