Аргентинский тренер Маурисио Почеттино возглавил «Челси»

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино возглавил английский футбольный клуб «Челси». Об этом в понедельник, 29 мая, сообщила пресс-служба команды.

Контракт заключен на два года с возможностью продления на еще один сезон. Почеттино приступит к своим обязанностям 1 июля.

До этого 51-летний тренер работал в футбольном клубе «Пари Сен-Жермен», который он покинул летом прошлого года. Аргентинец также был тренером в «Тоттенхэме», «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».

О том, что руководство «Челси» назначило Почеттино главным тренером лондонской команды, рассказал 13 мая журналист Фабрицио Романо.

2 апреля пресс-служба «Челси» сообщила, что Грэм Поттер ушел с поста главного тренера английского футбольного клуба. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначили испанца Бруно Сальтора. Поттера назначили главным тренером «Челси» в сентябре 2022 года.



Позднее, 6 апреля, ФК «Челси» назначил Фрэнка Лэмпарда и.о. главного тренера до конца текущего сезона.