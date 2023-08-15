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Расчет ЗРК «Бук» сбил снаряд HIMARS под Угледаром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал 15 августа позиции российских сил под Угледаром.

Он отметил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» круглосуточно несет службу. Орудие уничтожает любые цели в небе, в том числе крылатые ракеты Storm Shadow.

По словам корреспондента, расчеты противовоздушной обороны (ПВО) под Угледаром защищают гражданское население от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и охраняют воздушные границы в районе боевых действий, помогая пехоте сдерживать контрнаступление противника.

«Поступила задача — отработать по цели, HIMARS летел. Захватили очень быстро его, потому что расчет уже слаженный, много уже работает, все знают, все умеют всё. Захватили и в течение секунд 10 отработали всё», — рассказал начальник расчета с позывным Кондор.

Зенитчики работают по баллистическим и аэродинамическим целям, включая ракеты, беспилотники, вертолеты, снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО).

«В начале, когда я приехал, сбивали много. Сейчас активность уменьшилась. Я думаю, может у них снаряды кончились или наши поджимают на передке и у них нет возможности столько атаковать», — предполагает механик-водитель с позывным Мать.

На счету этого расчета более двадцати целей. У батареи количество сраженных в небе врагов давно перевалило за сотню.

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Ранее, 13 июля, Ольков рассказал, что в ходе боевого дежурства расчет ЗРК «Бук» Восточного военного округа (ВВО) обнаружил и уничтожил вражескую ракету. Военкор рассказал, что система ПВО моментально вычисляет противника, даже когда он еще высоко в небе. Для «Бука» не предел и 15 км. Его ракеты взлетают выше. Сразу после выстрела экипаж ЗРК меняет точку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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