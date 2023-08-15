Расчет ЗРК «Бук» сбил снаряд HIMARS под Угледаром

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал 15 августа позиции российских сил под Угледаром.

Он отметил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» круглосуточно несет службу. Орудие уничтожает любые цели в небе, в том числе крылатые ракеты Storm Shadow.

По словам корреспондента, расчеты противовоздушной обороны (ПВО) под Угледаром защищают гражданское население от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и охраняют воздушные границы в районе боевых действий, помогая пехоте сдерживать контрнаступление противника.

«Поступила задача — отработать по цели, HIMARS летел. Захватили очень быстро его, потому что расчет уже слаженный, много уже работает, все знают, все умеют всё. Захватили и в течение секунд 10 отработали всё», — рассказал начальник расчета с позывным Кондор.

Зенитчики работают по баллистическим и аэродинамическим целям, включая ракеты, беспилотники, вертолеты, снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО).

«В начале, когда я приехал, сбивали много. Сейчас активность уменьшилась. Я думаю, может у них снаряды кончились или наши поджимают на передке и у них нет возможности столько атаковать», — предполагает механик-водитель с позывным Мать.

На счету этого расчета более двадцати целей. У батареи количество сраженных в небе врагов давно перевалило за сотню.

Ранее, 13 июля, Ольков рассказал, что в ходе боевого дежурства расчет ЗРК «Бук» Восточного военного округа (ВВО) обнаружил и уничтожил вражескую ракету. Военкор рассказал, что система ПВО моментально вычисляет противника, даже когда он еще высоко в небе. Для «Бука» не предел и 15 км. Его ракеты взлетают выше. Сразу после выстрела экипаж ЗРК меняет точку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».