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«Известия» показали кадры боевого дежурства экипажа ЗРК «Бук» в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» Восточного военного округа (ВВО) обнаружил и уничтожил вражескую ракету. Кадрами боевой работы российских военнослужащих в четверг, 13 июля, поделился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

По словам Олькова, система противовоздушной обороны (ПВО) моментально вычисляет врага, даже когда он еще высоко в небе. 15 км для «Бука» не предел. Его ракеты взлетают выше. Сразу после выстрела экипаж ЗРК меняет точку.

«ПВО — приоритетная цель была, есть и будет. Мы не даем работать ракетам. Полностью перекрываем небо», — рассказал старший оператор ЗРК «Бук» с позывным Вишня.

«Бук» прикрывает мирных жителей и российскую пехоту, которая в свою очередь сдерживает контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Как передает корреспондент, основная угроза исходит со стороны оккупированного боевиками Угледара.

Украинские военнослужащие обстреливают Донбасс дальнобойными ракетами, а зенитчики успешно обезоруживают врага на расстоянии. В этот раз экипаж ЗРК также не остался без работы.

«Американский HIMARS прилетел в полутора метрах. Побило обшивку, но она боевая. Хорошая машинка. Все целы, здоровы», — поделился Вишня.

Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
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Ранее, 11 июля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в Херсонской области российские средства ПВО сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Также удалось перехватить три крылатые ракеты Storm Shadow и сбить один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

До этого, 7 июля, самолет Су-25 воздушных сил Украины был сбит российскими силами ПВО в Запорожской области в районе населенного пункта Одаровка. Также за сутки был перехвачен 21 РСЗО HIMARS и «Ураган», сообщали в Минобороны РФ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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