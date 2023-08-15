Эксперт рассказал об эффективном способе уничтожения безэкипажных катеров

Безэкипажным катерам не стоит давать возможности выйти в море, их нужно уничтожать в местах базирования и производства, рассказал «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ, адмирал Валентин Селиванов.

«Этот вид оружия уже продемонстрировал свои способности. Это достаточно опасный противник. Они атакуют ночью и при определенных неблагоприятных обстоятельствах их можно пропустить. Заметить такой катер трудно — он еле виден над волнами даже днем. Поэтому будет лучше, чтобы до таких атак дело вообще не доходило», — объяснил он.

Эксперт также отметил, что наши моряки поняли, как с ними бороться. Хорошо в борьбе с ними помогают крупнокалиберные пулеметы.

«Для гражданского флота их атаки будут иметь самые тяжелые последствия, мирные суда с ними не справятся, им просто нечем отбиваться», — подчеркнул Селиванов.

Эксперт напомнил об истории с танкером «Сиг», который был поврежден 5 августа в Керченском проливе.

«Их уже использовали против мирных судов. Чтобы история не повторилась, их надо уничтожать на суше», — резюмировал он.

В российском военном ведомстве 14 августа рассказали, что в течение суток в зоне спецоперации вооруженные формирования Украины потеряли не менее 625 боевиков ВФУ и 49 единиц техники, включая самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также «FH-70» производства Великобритании. В Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300.

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Заплыв окончен: уничтожены места сборки украинских безэкипажных катеров