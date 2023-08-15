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Предложение вторичного жилья сократилось сразу на 10% за месяц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За последний месяц предложение вторичного жилья в Москве и Московской области сократилось на 10%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 8%, в городах с населением более 500 тыс. жителей — на 9%. Об этом «Известиям» сообщил руководитель «Циан Аналитики» Алексей Попов.

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С ним согласен директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. По его оценке, объем предложения вторичных квартир по России за месяц уменьшился на 5%. Одна из основных причин — переориентация покупателей на вторичный рынок, отметил он.

Как отметил коммерческий директор GloraX Егор Федоров, переход покупателей на вторичный рынок с первичного на фоне высоких цен и отмены околонулевых ставок от девелоперов был ожидаем.

«Например, малогабаритные квартиры в домах старого жилого фонда зачастую предлагаются по более привлекательным ценам, чем в новостройках на этапе строительства», — сказал девелопер.

По прогнозу Сергея Зайцева, в краткосрочной перспективе цены на вторичном рынке продолжат увеличиваться. Но ситуация может кардинально измениться при резком повышении ключевой ставки — тогда ипотека на вторичном рынке станет менее доступной, считает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Повторение проданного: предложение вторичного жилья упало на 10% за месяц

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