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В ФРГ допустили введение ЕС санкций против российской атомной отрасли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Евросоюз в рамках 12-го пакета может ввести санкции в отношении российской атомной отрасли. Такое мнение выразил в интервью «Известиям» член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

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«Европейский союз вполне может пойти на такой шаг. А нынешнее правительство Германии, состоящее из людей, ненавидящих все, что связано с атомной энергетикой, вероятно, не станет возражать», — предположил он.

Несмотря на то, что эту продукцию можно приобретать у других поставщиков, по словам депутата бундестага, подобный шаг приведет к нарушению маршрутов поставок, а также росту цен.

«Таким образом, другие европейские страны вполне могут возразить, поскольку всё больше и больше государств расширяют использование атомной энергии», — заключил политик.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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