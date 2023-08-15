Грузинский политик рассказал о рычагах давления ЕС на Тбилиси

Евросоюз может потребовать от Грузии присоединиться к санкциям против России взамен на предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом «Известиям» заявил лидер и политический секретарь партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия.

«В требованиях к Грузии будет очень много всего, кроме санкций. «Грузинская мечта» пытается лавировать между двух огней и выбирать из двух зол наименьшее, но насколько хорошо ей это удастся сделать, сложно предугадать — лидеры «Грузинской мечты» владеют за границей большим финансовым капиталом, и этот капитал является рычагом давления на партию», — сказал Ломия.

По его словам, ЕС играет с Грузией в «большую политическую игру».

3 марта 2022-го Грузия вместе с Молдавией официально подала заявку на членство в ЕС. 28 февраля аналогичную заявку отправила Украина. 23 июня лидеры ЕС присвоили статус кандидата Молдавии и Украине. Грузии пришлось смириться лишь с «европейской перспективой».

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Остановка по требованиям: Грузия получит статус кандидата в ЕС не раньше осени