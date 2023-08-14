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Москвича приговорили к 11 годам строго режима за убийство жены

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Фото: Прокуратура Москвы
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Суд приговорил жителя Москвы, убившего свою жену, к 11 годам колонии строго режима. Об этом 14 августа сообщает столичная прокуратура.

«С учетом позиции государственного обвинителя Перовской межрайонной прокуратуры суд признал подсудимого Николая Грубняка виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношения оружия и боеприпасов) и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает ведомство.

Прокуратура также уточнила детали преступления. По данным следствия, вечером 3 декабря 2022 года в салоне иномарки «Пежо» виновный выстрелил из нелегально приобретенного оружия четыре раза в разные части головы и туловища своей жены. В сообщении говорится, что преступление было совершено по мотивам личной неприязни.

Кроме приговора, суд также удовлетворил иск брата погибшей о компенсации морального ущерба в размере 1 млн рублей.

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Ранее, 29 июля, сообщалось, что муж зарезал жену на востоке Москвы. По данным следствия, супруги ругались и в ходе ссоры муж напал на женщину с ножом.

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