Подросток выжил после падения с 30-метровой высоты Гранд-каньона в США

Подросток выжил после падения с 30-метровой высоты в Гранд-каньоне в США. Об этом 14 августа сообщило агентство Associated Press.

Инцидент произошел 8 августа на северной стороне каньона. Спасателям понадобилось два часа, чтобы достать 13-летнего юношу Уайатта Кауфмана и отправить в больницу в Лас-Вегасе.

У мальчика диагностировали девять сломанных позвонков, разрыв селезенки, повреждение легкого, сотрясение мозга, перелом кисти и вывих пальца.

«Я был на выступе и отходил в сторону, чтобы другие люди могли сделать снимок. Я присел на корточки и держался за камень одной рукой. Я взялся не очень хорошо, потерял хватку и начал падать», — рассказал он.

12 августа его выписали из больницы и отправили домой в Северную Дакоту. Он смог самостоятельно сесть в переднее кресло автомобиля.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что мужчина сломал позвоночник после падения со склона и несколько дней ждал помощи в Сибири. Инцидент произошел, когда двое туристов путешествовали по тайге в Курагинском районе Красноярского края.