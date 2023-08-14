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Мантуров сообщил о начале поставок МС-21 до конца 2024 года

Мантуров заявил, что поставки МС-21 начнутся до конца 2024 года
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Поставки заказчикам полностью российских среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 должны начаться до конца 2024 года. Об этом заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил в понедельник, 14 августа, на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023».

«Задача у нас стоит в максимально короткие сроки работу по программе импортозамещения, в том числе и по Sukhoi Superjet, включая двигатель ПД-8. Мы до конца года должны завершить все испытания и начать поставки для наших коммерческих заказчиков. То же самое касается МС-21. До конца следующего года мы должны завершить программу импортозамещения с испытаниями и также начать поставки для наших коммерческих эксплуатантов», — цитирует его телеканал «Звезда».

Также он заявил, что испытания спецоперацией подняли интерес зарубежных заказчиков к российской военной технике. Он также отметил, что на этом форуме добавилось зарубежных производителей. Те же страны, которые традиционно принимали участие в «Армии», увеличили свои экспозиции.

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На форуме можно будет увидеть технику, созданную с учетом опыта специальной военной операции

Ранее в этот день броневые автомобили «Тигр-М», выполнение в стиле машин из постапокалиптического фильма «Безумный Макс», представили в рамках форума «Армия-2023», передает RT.

Обновленный вариант бронемашины оснащен дополнительной защитой в виде навесных бронелистов, делающих боевой автомобиль напоминающим технику из фильма. Кроме того, броневик обладает системой постановке завес «Туча». Его можно оборудовать танковым модернизированным пулеметом Калашникова или крупнокалиберным пулеметом «Корд».

В информационной записке к экспонату указано, что, если традиционно «Тигр-М» предназначен для разведки, патрулирования и сопровождения колонн войск, то версия в стиле «Безумного Макса» способна уничтожать пехоту, легкую бронетехнику противника и негабаритные беспилотные летательные аппараты.

Броневик может вмещать в себя до девять человек. Его вес — 7,8 т.

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