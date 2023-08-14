Мужчина пострадал из-за взрыва холодильника в доме на Ходынском бульваре Москвы
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- Мужчина пострадал из-за взрыва холодильника в доме на Ходынском бульваре Москвы
В квартире одного из домов ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве, предварительно, взорвался холодильник. Пострадал мужчина, сообщил 14 августа источник «Известий».
Сообщается, что ЧП произошло во время ремонта холодильника — взорвался фреон. Пострадал находившийся в квартире мастер.
О хлопке в этой квартире ранее в этот день сообщили очевидцы. В результате ЧП было нарушено остекление и выбита оконная рама, которая упала на автомобиль.