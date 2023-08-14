Очевидцы сообщили о хлопке в квартире в ЖК на Ходынском бульваре в Москве
Очевидцы сообщили о хлопке, который произошел 14 августа в квартире одного из домов ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве.
Согласно кадрам, которые публикуют очевидцы в соцсетях, из-за ЧП повреждена оконная рама, которая упала на автомобиль.
Источник «Известий» не исключил, что в квартире мог взорваться холодильник. Вероятно, это произошло во время его ремонта. Информация уточняется.
Официальных данных по этому поводу пока не поступало. Также нет данных о пострадавших.
12 августа хлопок газовоздушной смеси произошел в частном доме, расположенном по улице Шахбазова в Дербенте. В результате происшествия пострадали пять человек. Двое, в том числе 14-летний подросток, погибли.