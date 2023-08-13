Число жертв хлопка газа в частном доме в Дербенте выросло до двух. В воскресенье, 13 августа, скончалась женщина, получившая сильные ожоги, говорится в Telegram-канале регионального минздрава.

«Круглосуточная интенсивная терапия и старания врачей, консультировавшихся в том числе и с федеральным центром, к сожалению, не смогли спасти женщину, пострадавшую при хлопке газа в Дербенте», — уточняется в сообщении.

Медики добавили, что пострадавшая получила обширные и глубокие ожоги. Они оказались смертельными.

Накануне в Дагестане скончался 14-летний пострадавший. Мальчик умер после двухчасовых реанимационных мероприятий.

Инцидент произошел 12 августа в частном доме 61 по улице Шахбазова в Дербенте около 7:20. Причиной названа утечка бытового газа.

Пострадали трое несовершеннолетних и двое взрослых. Двоих детей выписали после оказания медпомощи.