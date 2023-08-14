Посол Украины допустил приостановку безвизового режима с Израилем

Украинские власти могут приостановить безвизовый режим с Израилем, об этом заявил посол Украины в этой стране Евгений Корнийчук, сообщило 14 августа издание «Клименко Тайм» в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, приближается иудейский новый год Рош га-Шана и массовый приезд паломников в Умань. На фоне спецоперации Украина не может обеспечить всем безопасность из-за нехватки средств ПВО.

Также Корнийчук указал, что украинцам стали часто отказывать во въезде в Израиль. У граждан забирают документы, заставляя ожидать в отдельно помещении до 10 часов.

Некоторых депортируют без объяснения причин, подчеркнул дипломат.

В мае 2022 года МИД Украины заявил, что бытовой и политический антисемитизм на Украине не пресекаются, а стимулируются. В ведомстве отметили, что неонацисты на Хануку в 2021 году осквернили менору в Киеве, а в Николаеве антисемиты перерезали гирлянду на ханукии.

В Умани в 2019 году мужчина нарисовал на стене, которая находится на территории компактного проживания брацлавских хасидов, граффити с изображением главы нацистской Германии Адольфа Гитлера.

В 80-тысячную Умань на период осенних праздников ежегодно приезжают 40–50 тыс. евреев. Особенно много среди паломников последователей брацлавских хасидов. В Умани в XIX веке был похоронен основатель этой ветви хасидизма раби Нахман из Брацлава.