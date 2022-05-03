МИД РФ заявил о пестовании антисемитизма и нацизма на Украине

Бытовой и политический антисемитизм на Украине не пресекаются, а только пестуются. Об этом 3 марта заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Несмотря на существование закона «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», который [украинский лидер] Владимир Зеленский подписал в 2020 году, его нормы не действуют. Бытовой и политический антисемитизм и нацизм не пресекаются, наоборот — пестуются. Власти и правоохранительные органы спокойно относятся к юдофобским выкрикам на «бандеровских» маршах, всё потому, что нынешний киевский режим уверен в своей непогрешимости», — говорится в сообщении в Telegram-канале российского дипведомства.

В МИД РФ отметили, что такое «государственное строительство» особенно безнравственно для страны, которая потеряла 1,5 млн евреев во времена холокоста и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре.

Националистические партии стали продвигать свою антисемитскую повестку сразу после распада СССР, однако после переворота в 2014 году антисемитизм на Украине «расцвел пышным цветом», подчеркнули в министерстве.

«В докладе министра по связям с диаспорой Израиля Н. (Нафтали. — Ред.) Беннета указано, что в 2017 году количество антисемитских инцидентов, включая десятки актов вандализма в музеях, синагогах и на мемориалах, по Украине кратно увеличилось. Украина стала лидером среди всех стран бывшего СССР по числу антисемитских происшествий, а в некоторых публикациях указывается, что Украина по их количеству вообще превосходит все страны бывшего СССР, вместе взятые», — напомнили в МИД РФ.

Там уточнили, что в прошлом году на Хануку неонацисты осквернили менору в Киеве, а в Николаеве антисемиты перерезали гирлянду на ханукии.

«Пока — только гирлянду», — отметили в дипведомстве РФ.

В министерстве подчеркнули, что на Украине страдают не только евреи. Цыгане тоже зачастую подвергаются преследованию за свое этническое происхождение.

«Такие случаи фиксируется постоянно. Другое дело, что все они проходят на Украине в лучшем случае как «мелкое хулиганство» — добавили в МИДе.

Ранее, в 2020 году, в Киеве прошел традиционный марш националистов в честь Дня защитника Украины. Отмечалось, что собравшиеся вывесили плакат антисемитского содержания.

До этого, в 2019 году, неизвестные изрисовали свастиками памятник писателю Шолому Рабиновичу (Шолом-Алейхем), установленный рядом с синагогой Бродского в центре Киева.

Тогда же в украинском городе Умань мужчина нарисовал на стене, которая находится на территории компактного проживания брацлавских хасидов, граффити с изображением главы нацистской Германии Адольфа Гитлера.

В то же время директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил об осквернении памятника в поселке Богдановка Николаевской области на месте массового убийства евреев. Украинская полиция возбудила два уголовных дела по факту осквернения монумента.

В 2017 году акт антисемитизма произошел во Львове: неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в действующую синагогу на улице Братьев Михновских. Кроме того, они написали оскорбительные высказывания на синагоге по улице Угольной.