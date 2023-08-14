Рабочая группа по СВО направила Путину шестой доклад с итогами работы

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) направила шестой доклад с итогами работы за первое полугодие президенту РФ Владимиру Путину. Об этом 14 августа пишет в своем Telegram-канале первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

Турчак сообщает, что в ходе работы было отработано около 28 тыс. обращений от участников СВО и их семей. В числе решенных вопросов были возвращение домой ошибочно мобилизованных граждан, обеспечение солдат снаряжением, выплатами и также отправки в отпуск.

«На основе обращений в группу подготовили десятки инициатив. Многие из них уже стали федеральными законами. Среди них — признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки», — добавляет глава.

Кроме того, Турчак рассказал о других инициативах группы, над которыми до сих пор ведутся работы. Так, группа разрабатывает механизм обеспечения учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт.

Помимо этого, ведется работа по установлению «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно. Сообщается также о планах увеличить пропускную способность военно-врачебных комиссий.

Группа также продолжает вести работу по единому стандарту мер поддержки участников СВО и их семей. Данные меры будут включать в себя бесплатное социальное обслуживание для родителей и супругов бойцов. Более того, планируется сохранять статус многодетным семьям даже при гибели одного из детей в СВО.

Глава также уточняет, что планируется исключение из состава доходов выплат контрактникам и добровольцам, выполняющих задачи на СВО, так как это это учитывается при назначении пособий детям. Также будут введены единовременные поощрения за награды.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что рабочая группа по вопросам, касающимся спецоперации на Украине, создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. К примеру, первоочередное зачисление детей участников спецоперации в секции и кружки, на продленку в школах. В стандарт наряду с этим вошло льготное питание детей военнослужащих, которые обучаются в 5–11-х классах в школах или СПО.