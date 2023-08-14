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Рабочая группа по СВО направила Путину шестой доклад с итогами работы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) направила шестой доклад с итогами работы за первое полугодие президенту РФ Владимиру Путину. Об этом 14 августа пишет в своем Telegram-канале первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

Турчак сообщает, что в ходе работы было отработано около 28 тыс. обращений от участников СВО и их семей. В числе решенных вопросов были возвращение домой ошибочно мобилизованных граждан, обеспечение солдат снаряжением, выплатами и также отправки в отпуск.

«На основе обращений в группу подготовили десятки инициатив. Многие из них уже стали федеральными законами. Среди них — признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки», — добавляет глава.

Кроме того, Турчак рассказал о других инициативах группы, над которыми до сих пор ведутся работы. Так, группа разрабатывает механизм обеспечения учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт.

Помимо этого, ведется работа по установлению «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно. Сообщается также о планах увеличить пропускную способность военно-врачебных комиссий.

Группа также продолжает вести работу по единому стандарту мер поддержки участников СВО и их семей. Данные меры будут включать в себя бесплатное социальное обслуживание для родителей и супругов бойцов. Более того, планируется сохранять статус многодетным семьям даже при гибели одного из детей в СВО.

Глава также уточняет, что планируется исключение из состава доходов выплат контрактникам и добровольцам, выполняющих задачи на СВО, так как это это учитывается при назначении пособий детям. Также будут введены единовременные поощрения за награды.

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Ранее, 16 мая, сообщалось, что рабочая группа по вопросам, касающимся спецоперации на Украине, создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. К примеру, первоочередное зачисление детей участников спецоперации в секции и кружки, на продленку в школах. В стандарт наряду с этим вошло льготное питание детей военнослужащих, которые обучаются в 5–11-х классах в школах или СПО.

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