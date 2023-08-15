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Врач рассказала о предвестниках приближающегося инфаркта

Кардиолог Бязрова: быстрая утомляемость может быть предвестником инфаркта
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Самой частой жалобой приближающегося инфаркта миокарда является характерная боль за грудиной в области левой половины грудной клетки. Однако встречаются и такие симптомы, которые легко можно перепутать с проявлениями других заболеваний, рассказала «Известиям» 15 августа врач-кардиолог, врач-терапевт, функциональный диагност «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Бязрова.

Она отметила, что в первую очередь это боль за грудиной в области левой половины грудной клетки сжимающего, давящего характера, возможно с распространением в левую руку, спину или нижнюю челюсть. Реже распространяется в подложечную область. Длится она от 5 до 20 минут. Некоторые больные также отмечают одышку, ощущение тяжести, жжения в груди.

«Преимущественно эти жалобы возникают на фоне физической нагрузки, стресса, повышенного артериального давления и обильного приема пищи. Сердечная боль проходит быстро, в течении 1–3 минут после приема нитроглицерина», — рассказала Бязрова.

Также, по ее словам, примерно 10–20% больных отмечают атипичные симптомы приближающего инфаркта, напоминающие заболевания других органов и маскирующие проявление инфаркта. Например, острые боли в животе, зубах, в области прямой кишки, пальцах стоп, правой половине грудной клетки при ходьбе и выраженное головокружение.

«Многие пациенты начинают ощущать снижение толерантности к привычным физическим нагрузкам, быстро утомляются. Разнообразие симптомов приближающегося инфаркта миокарда часто приводит к несвоевременному оказанию медицинской помощи. В связи с этим при появлении вышеперечисленных жалоб необходимо незамедлительно обратиться к врачу для уточнения диагноза», — подытожила кардиолог.

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2 августа врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог Шота Каландия рассказал «Известиям», что высокая температура воздуха может стать причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность и гипертоническую болезнь. Врач предупредил, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару повышается риск развития сердечных приступов, инфарктов и инсультов.

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