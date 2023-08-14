Эксперты спрогнозировали рост инвестиций в жилье Санкт-Петербурга в 2023 году

В 2023 году доля и количество инвестиционных покупок на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга вырастет до 20% (в 2022-м — 14%), а в 2024 году может превысить 30%, рассказали «Известиям» в строительной компании Сity Solutions 14 августа.

Отмечается, что на такие показатели повлияет возвращение иностранных туристов. Как уточнил гендиректор Сity Solutions Василий Тимофеев, рост доли инвестиционных покупок произойдет за счет инвесторов, покупающих квартиры или апартаменты для краткосрочной аренды.

«Доходность по номерам за июнь и июль в Санкт-Петербурге оказалась действительно очень высокой. Даже покупая недвижимость для себя, люди стали рассматривать такую покупку как инвестицию. На эту тенденцию обратили внимание риелторы, они уже стали продавать недвижимость как объекты, которые в будущем могут приносить прибыль», — добавила вице-президент Becar Asset Management Катерина Соболева.

По ее мнению, через пять лет можно будет заметить, что в портфеле инвесторов, в том числе непрофессиональных, доля недвижимости вырастет до 70%.

«Мы видим рост интереса инвесторов к жилью, они предвидят возвращение туристического потока. Введение электронных виз для большинства стран Европы, разрешения группового туризма из Китая, укрепление евро и, как следствие, удешевление местных услуг, в том числе и медицинского туризма, — всё это приведет к росту спроса на краткосрочную аренду», — предположил Тимофеев.

По его словам, пик спроса на рынке новостроек придется на студии и однокомнатные квартиры площадью 20–35 кв. м, расположенные недалеко от исторических памятников и находящиеся в пешей доступности от метро. Такое жилье считается самым инвестиционно привлекательным.

Ранее, 13 июля, коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт рассказала «Известиям», что вложения в российскую недвижимость становятся более привлекательными на фоне скачков валютного курса и являются более надежными, чем вложения в недвижимость Объединенных Арабских Эмиратов и других популярных среди инвесторов РФ стран.