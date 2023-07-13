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Эксперт отметила выгоду инвестиций в российскую недвижимость

Эксперт Нарт: сейчас инвестиции в недвижимость Сочи намного привлекательнее, чем в ОАЭ
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Фото: ТАСС/Александр Саверкин
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Вложения в российскую недвижимость становятся более привлекательными на фоне скачков валютного курса и являются более надежными, чем вложения в недвижимость Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других популярных среди инвесторов РФ стран. Об этом 13 июля рассказала «Известиям» коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

«На фоне последних событий, связанных с изменением курса рубля, вложения в российскую, в частности курортную, недвижимость становятся еще более привлекательными, так как демонстрируют стабильность в качестве инвестиционного актива», — сказала эксперт.

По ее словам, цены на собственность в Сочи, например, изначально фиксируются в рублях и платежи вносятся в национальной валюте. В случае инвестирования в недвижимость ОАЭ и других стран, доступных для россиян, стоимость покупки фиксируется в долларах, курс которого в нынешних условиях заметно вырос.

Нарт сделала вывод, что актив достанется собственнику дороже, чем изначально предполагалось. Она отметила, что объекты недвижимости в ОАЭ часто покупаются с использованием рассрочки и других программ лояльности, платежи вносятся частями. Согласно примеру эксперта, если инвестор планировал покупку в начале года и цена фиксировалась, когда доллар стоил 60 рублей, то сейчас с учетом роста курса стоимость актива для него автоматически вырастет на 15–20%.

Она уточнила, что скачки в цене не позволяют говорить о стабильности зарубежных активов для россиян с точки зрения получения дохода.

«Сочинская премиальная недвижимость в 2023 году продолжает показывать прирост 20% в год, а за последние три года средневзвешенная стоимость 1 кв. м в Сочи выросла на 193%. На фоне растущего турпотока и развития региона с точки зрения курортной составляющей привлекательность недвижимости растет еще сильнее», — подытожила Нарт.

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Накануне стало известно, что Московская область заняла четвертое место в рейтинге регионов РФ по перспективам развития санаторно-курортной отрасли. Отмечалось, что услуги подмосковных центров смогут привлечь потенциальных клиентов из столицы и соседних регионов. Первые три строчки рейтинга заняли Краснодарский край, Крым и Ставропольский край. Самарская область оказалась на пятом месте.

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