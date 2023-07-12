Подмосковье вошло в топ-5 регионов по перспективам развития санаторно-курортной отрасли

Московская область заняла четвертое место в рейтинге регионов РФ по перспективам развития санаторно-курортной отрасли, который был составлен специализированным сервисом «Санатории России». Об этом пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья сообщила в среду, 12 июля.

«Подмосковье является привлекательным регионом для инвестиций в строительство санаториев благодаря месторождениям минеральных вод и лечебных грязей», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что услуги подмосковных центров смогут привлечь потенциальных клиентов из столицы и из соседних регионов, сообщает телеканал «360».

Первые три строчки рейтинга заняли Краснодарский край, Крым и Ставропольский край. Самарская область оказалась на пятом месте.

Ранее, 10 июля, «Известия» писали, что самым популярным регионом России, где туристы посуточно снимали загородную недвижимость, по итогам июня стал Краснодарский край: доля региона в общем спросе составила 21%.

На втором месте — Московская область с долей 6%, третье место делят Крым и Дагестан (4%).