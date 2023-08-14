СБУ заявила о задержании двух жительниц Киева за посты в соцсетях

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух жительниц Киева за публикации в социальных сетях. Об этом 14 августа сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным, установленным следствием, задержанные публиковали информацию о Вооруженных силах Украины (ВСУ), вызывая тем самым «панические настроения» в обществе. Фигуранткам было предъявлено обвинение по статье «Коллаборационная деятельность». Им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее, 6 июля, СБУ заявила о подозрении в госизмене лидера запрещенной в стране Партии Шария Анатолию Шарию. По версии следствия, он якобы помогал российской стороне в подготовке и распространении фейковых видеоматериалов допроса украинских военнопленных. При этом доказательств этому предъявлено не было.