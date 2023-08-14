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Форум «Армия-2023» — главные события и экспонаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Международный военно-технический форум «Армия-2023» начал свою работу 14 августа. На площадке представлены новинки боевых машин из разных уголков мира, опытом обмениваются руководители всех российский оборонных предприятий и объединений. Какая программа ждет участников в 2023 году и что будут обсуждать на полях форума — читайте в материале «Известий».

Форум «Армия-2023» — суть

Ежегодный форум «Армия России» — это площадка, на которой представлены новейшие виды оружия. Представители оборонной отрасли разных стран мира посещают площадку, чтобы заключить выгодные сделки между странами и корпорациями.

В 2023 году участниками форума станут предприятия и представители 129 государств, в том числе из Индии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Пакистана. С официальным визитом прибудут 69 зарубежных делегаций, 29 из которых будут возглавлять министры обороны и начальники генеральных штабов.

Форум «Армия-2023» — дата и место

Традиционно форум проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот» на аэродроме Кубинка. Он продлится неделю и будет состоять из нескольких частей.

Торжественная церемония открытия состоялась 14 августа в центральном парке Вооруженных сил России «Патриот». Президент России Владимир Путин записал видеообращение по случаю открытия открытия форума.

С 15 по 17 августа форум будет проходить в закрытом режиме для специалистов с 10:00 до 18:00 мск.

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В те же часы 18–20 августа форум откроет свои двери для посетителей. Они смогут увидеть последние новинки оборонной промышленности, задать вопросы специалистам и посетить научно-деловые мероприятия. Кроме того, в эти же дни будет организован показ военной техники на нескольких десятках площадок во всех военных округах и на Северном флоте.

Параллельно с форумом будет проходить XI Московская конференция по международной безопасности. Главной темой станут проблемы глобальной и региональной стабильности.

Форум «Армия-2023» — программа

Программа форума в 2023 году состоит из более чем 260 мероприятий разного формата: от круглых столов до панельных дискуссий. В первые дни форума эксперты обсудят последние новинки в оборонной индустрии, перспективы сотрудничества между странами и предприятиями, а также промежуточные итоги специальной военной операции.

Отдельная часть выставки, организованная «Рособоронэкспортом», будет посвящена образцам боевых машин, которые достигают наилучших результатов в зоне СВО. Так, в экспозиции представлены беспилотники, средства противовоздушной обороны и уже получившие известность разведывательно-ударные вертолеты Ка-52.

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Познакомят посетителей и с новейшими разработками в области искусственного интеллекта, цифровых технологий и беспилотной техники. Кроме того, посетители «Армии-2023» смогут увидеть трофейную технику стран НАТО, захваченную российскими войсками, в частности машины пехоты.

В особом павильоне собраны снаряды и вооружения, которые используют Вооруженные силы Украины, в том числе противопехотные мины западного производства, шрапнельные снаряды, кассетные боеприпасы и даже химическое оружие.

Подробнее о новинках, представленных на форуме «Армия-2023», можно узнать из эксклюзивного материала «Известий».

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