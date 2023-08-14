В Казахстане начнут выращивать бананы в промышленных масштабах

В Казахстане турецкая компания GenGroup Qazaqstan начинает выращивание бананов в промышленных объемах. Об этом сообщается на сайте министерства сельского хозяйства страны в понедельник, 14 августа.

«В Туркестанской области в промышленных объемах начнут производить бананы. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями», — говорится в сообщении. Отмечается также, что сорт бананов был выведен специально и адаптирован под климатические условия Казахстана.

Уточняется, что в ближайшее время теплица будет увеличена еще на 5 га, что позволит выращивать около 1 тыс. т экзотических фруктов в год. Первый урожай планируется собрать через шесть-восемь месяцев.

Кроме бананов компания также будет выращивать в Казахстане помидоры и клубнику, передает «Газета.Ru».

В июле в «Роскачестве» сообщили, что Россия, Китай, Индонезия, Саудовская Аравия и Катар ведут переговоры о взаимном признании сертификатов органического производства. Как только процесс завершится, в РФ смогут въезжать чистые продукты из этих государств, а отечественная органика начнет продаваться по этим направлениям без повторной процедуры сертификации. Это может произойти уже в 2025 году. С территорий этих стран в том числе будут завозить бананы, персики, абрикосы и другие категории продуктов, которые в России невозможно производить либо их изготавливают в небольших объемах.

Ранее, в конце мая, сообщалось о том, что бананы в России могут стать социально значимым продуктом. Такую меру рассматривает Минэкономразвития.

В последние годы импорт бананов в РФ остается на уровне 1,3–1,5 млн т в год. Один из крупнейших поставщиков — Эквадор. Но в 2022-м его отгрузки в РФ упали: по состоянию на октябрь — на 4,54 млн ящиков (в одном ящике 18,14 кг), а цены в рознице выросли.