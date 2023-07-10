В России появится органика из Китая

Россия и Китай, Индонезия, Саудовская Аравия, Катар ведут переговоры о взаимном признании сертификатов органического производства. Как только процесс завершится, в РФ смогут въезжать чистые продукты из этих государств, а отечественная органика начнет продаваться по этим направлениям без повторной процедуры сертификации. Это может произойти уже в 2025 году. Об этом «Известиям» рассказали в Роскачестве.

Отечественный закон об органической продукции опирается на мировую практику и контролирует соблюдение принципов чистого сельского хозяйства по всей цепочке производства: от земли до полки, заметили в организации. Поэтому РФ может претендовать на признание своих органических стандартов в других государствах. В перспективе покупатели стран легко смогут рассчитывать на отечественный товар, который не содержит пестицидов, антибиотиков, ГМО и других запрещенных веществ.

«Ассортимент российской органики расширяется, на данный момент сертифицирована почти вся линейка пищевых сельскохозяйственных товаров: это зерновые, молочная продукция, ягоды, овощи, дикоросы и так далее. Но часть категорий продуктов в РФ невозможно производить, либо их изготавливают в небольших объемах. Например, это некоторые фрукты: бананы, персики и абрикосы. Их можно будет ввозить с территорий новых партнеров», — пояснили в пресс-службе организации.

Органика становится более востребованной среди потребителей̆, заметили в Роскачестве. Например, по данным Центра изучения потребительского поведения организации, в 2022 году 26% россиян были готовы выбрать экологически чистые товары, хотя еще в 2020 году таких было всего 10%. Чистота производства также стала дополнительным стимулом для покупки органики. Если в 2020 году только 13% людей выбирали товары за то, что их производство не вредит природе, то в 2022 показатель возрос до 23%.

Лидером по числу сертифицированной органики являются производители зерновых культур, на них приходится треть изготовителей. Затем идет овощная продукция (18,3%) и животноводческая (16%), плюс корма для животных (15%).

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