События недели в фотографиях: взрыв в Сергиевом Посаде и природные катаклизмы

Больше 80 человек пострадали в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Сообщалось, что взрыв произошел на складе пиротехники одной из компаний-арендаторов. Что еще важного произошло на прошедшей неделе — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Роскосмос
Ракета «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» успешно стартовала с космодрома Восточный. Это первый запуск отечественного аппарата на Луну с конца 1970-х годов
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей Уссурийска после крупнейшего за последние 10 лет наводнения в регионе
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Фото: Моквариум
В «Москвариуме» на ВДНХ родился дельфиненок Локи
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Фото: REUTERS/Pedro Nunes
Рекордная жара вызвала сильные лесные пожары в Португалии и Испании
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Фото: REUTERS/Yonhap
Массовая эвакуация населения Южной Кореи из-за тайфуна «Ханун»
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Фото: REUTERS/Antonio Bronic
Звездопад Персеиды в небе над Северным полушарием
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Фото: REUTERS/Marco Garcia
Последствия крупнейшего за 100 лет пожара в США, уничтожившего несколько городов на Гавайях
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Фото: REUTERS/Claudia Morales
Улицы Боливии после внезапного снегопада
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Фото: REUTERS/Etna Walk/Marco Restivo
Извержение самого активного вулкана Европы Этна на Сицилии привело к закрытию аэропорта
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