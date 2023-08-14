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События недели в фотографиях: взрыв в Сергиевом Посаде и природные катаклизмы

Чем запомнились прошедшие дни России и миру
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Больше 80 человек пострадали в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Сообщалось, что взрыв произошел на складе пиротехники одной из компаний-арендаторов. Что еще важного произошло на прошедшей неделе — в фотогалерее «Известий»
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