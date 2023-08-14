События недели в фотографиях: взрыв в Сергиевом Посаде и природные катаклизмы

Больше 80 человек пострадали в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Сообщалось, что взрыв произошел на складе пиротехники одной из компаний-арендаторов. Что еще важного произошло на прошедшей неделе — в фотогалерее «Известий»