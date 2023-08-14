Эксперты спрогнозировали снижение цен на жилье в Москве до конца года

В первом полугодии 2023 года цены на недвижимость в Москве и Подмосковье стабилизировались, а в середине лета даже пошли вверх на фоне всплеска спроса из-за ускорения темпов ослабления рубля и повышения ключевой ставки Центробанка (ЦБ). Однако оживление рынка, скорее всего, окажется кратковременным, и ближе к концу года цены на квартиры могут вновь пойти вниз. Такой прогноз дали «Известиям» 14 августа специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU».

По данным аналитиков, за шесть месяцев средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в Московском регионе увеличилась лишь на 0,3–1,2% в зависимости от локации. Они отметили, что таким образом цены стабилизировались после снижения во второй половине 2022-го.

В июле стоимость 1 кв. м за месяц выросла сразу на 0,5–1,1%.

«Главной причиной июльского всплеска, конечно, стало ускорение темпов ослабления рубля. Это привело к реализации отложенного спроса: обладатели валютных сбережений, отрезанные от рынка с прошлого года из-за слишком крепкого рубля, резко увеличили свою платежеспособность и поспешили воспользоваться выгодным для них курсом, а те, кто копил на квартиру в рублях, решили срочно выйти на рынок, пока «хватает» хоть на что-то или чтобы вложить обесценивающиеся капиталы в московские метры, как в «вечную ценность», — объяснили эксперты.

Также на спрос и цены повлияло ожидание повышения ключевой ставки ЦБ.

«На фоне всплеска спроса постепенный рост цен на жилье может продолжиться, однако вряд ли он будет значительным. Во-первых, на цены давит подорожавшая ипотека — ставки предложения в банках по несубсидируемым программам уже приблизились или даже превысили психологически важную отметку 12% годовых», — уточнили аналитики.

Во-вторых, как они уточнили, миграция покупателей с первичного рынка на вторичный притормозится, так как рост ипотечных ставок из-за повышения ключевой ставки прежде всего касается ипотеки на вторичном рынке, а на первичном действуют субсидируемые программы от государства и застройщиков — по ним ставки даже снизились за счет временных скидок от банков.

Однако они полагают, что уже осенью покупательская активность сократится, так как искусственный ажиотаж приводит к исчерпанию спроса будущих периодов.

Кроме того, с 1 октября ЦБ вводит запретительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом и для сильно закредитованных заемщиков, напомнили эксперты. Такие надбавки призваны бороться с субсидированными программами на первичном рынке, поэтому в первую очередь пострадает спрос на новостройки, отметили они, добавив, что к существенному перетоку покупателей на вторичный рынок меры ЦБ, вероятно, не приведут.

«Таким образом, не исключено, что тот ценовой уровень, на который рынок недвижимости вышел в этом году, — это не дно, а ступенька и к концу года снижение цен возобновится. Конечно, в первую очередь стоимость метра будет падать за счет скидок и торга, однако коррекция цен предложения также возможна», — заключил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

В начале июля участники рынка недвижимости рассказали «Известиям», что средняя стоимость 1 кв. м новостроек по России упала впервые с лета 2022-го. Так, директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев уточнил, что средняя цена 1 кв. м в новостройках снизилась на 0,5%.