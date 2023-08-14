Путин отметил наращивание сотрудничества России и Пакистана

Президент РФ Владимир Путин отметил динамичное развитие двустороннего политического диалога и плодотворного сотрудничества России и Пакистана в различных сферах. Об этом он заявил в поздравительной телеграмме пакистанскому лидеру Арифу Алви по случаю Дня независимости в понедельник, 14 августа.

В послании отмечаются дружественный характер отношений Москвы и Исламабада и плодотворное сотрудничество в различных сферах.

«Москва и Исламабад активно взаимодействуют на антитеррористическом и афганском направлениях, а также в решении других актуальных вопросов международной повестки дня», — говорится в телеграмме.

Также выражается уверенность, что в наращивании связей между Россией и Пакистаном в интересах «упрочения региональной стабильности и безопасности».

В заключение Путин пожелал Алви крепкого здоровья и успехов, а жителям Пакистана — мира и процветания.

В начале июня премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что первая партия нефти из России прибыла в пакистанский порт Карачи. Поставки российской нефти в страну положили начало новым отношениям между Москвой и Исламабадом, добавил Шариф.

В том же месяце пакистанский посол в Китае Моин-уль-Хак отметил, что поставки нефти из РФ помогут восполнить нехватку энергоносителей и облегчить сложную экономическую ситуацию в Пакистане. По его словам, таким образом Пакистан и Россия начали развивать межгосударственные отношения нового типа. Он благодарил всех, кто внес свой вклад в реализацию поставок российской нефти в страну.