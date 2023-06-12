В Пакистан прибыла первая в истории российская партия нефти

Первая партия нефти из России прибыла в пакистанский порт Карачи. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в Twitter.

«Я выполнил еще одно из своих обещаний нации. Рад сообщить, что первый груз российской сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнется выгрузка нефти», — написал он.

Шариф назвал 11 июня «знаменательным днем» для Пакистана. Страна, по его словам, движется к «процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности».

Поставки российской нефти в страну положили начало новым отношениям между Москвой и Исламабадом, добавил Шариф.

Отмечается, что 12 июня начнется разгрузка нефти.

Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов в конце января. Как добавил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников, пакистанская сторона задала все имевшиеся у нее вопросы по проекту «Пакистанский поток» и получила на них исчерпывающие ответы.

26 декабря вице-премьер Александр Новак спрогнозировал, что по итогам 2022 года экспорт российского газа сократится примерно на 1/4, а добыча упадет на 12%. Кроме того, он упомянул о переговорах по поставкам газа на рынки Афганистана и Пакистана. Российская сторона также рассматривает возможность увеличения поставок топлива в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Причиной является растущее внутреннее потребление ресурса в данных государствах.