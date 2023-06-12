Реклама
Прямой эфир
Армия
В ДНР заявили о подготовке ВСУ к удару под Угледаром и Авдеевкой
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Армия
Авиация ВС РФ нанесла удар по бригаде ВСУ в зоне спецоперации
Мир
В Германии 12 июня стартуют учения НАТО Air Defender
Мир
Япония заявила о продолжении оказания помощи Украине
Мир
В Пакистан прибыла первая в истории российская партия нефти
Армия
Экипаж Су-34 поразил боевую технику ВСУ на купянском направлении
Мир
В КНР заметили беспокойство Запада из-за провалов ВСУ
Мир
В Китае мошенники за €39 тыс. пообещали организовать вечер с Месси
Мир
Президент Туркмении поздравил руководство и народ РФ с Днем России
Мир
В Англии случайно нашли останки пропавшего 56 лет назад мужчины
Мир
Месси задержали на два часа в аэропорту Пекина из-за паспорта

В Пакистан прибыла первая в истории российская партия нефти

Премьер Пакистана Шариф: первая партия российской сырой нефти прибыла в порт Карачи
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая партия нефти из России прибыла в пакистанский порт Карачи. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в Twitter.

«Я выполнил еще одно из своих обещаний нации. Рад сообщить, что первый груз российской сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнется выгрузка нефти», — написал он.

Шариф назвал 11 июня «знаменательным днем» для Пакистана. Страна, по его словам, движется к «процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности».

Поставки российской нефти в страну положили начало новым отношениям между Москвой и Исламабадом, добавил Шариф.

Отмечается, что 12 июня начнется разгрузка нефти.

Портовый крен: РФ в разы сократила морские поставки нефти Западу
Какие страны стали основными покупателями российского сырья

Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов в конце января. Как добавил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников, пакистанская сторона задала все имевшиеся у нее вопросы по проекту «Пакистанский поток» и получила на них исчерпывающие ответы.

26 декабря вице-премьер Александр Новак спрогнозировал, что по итогам 2022 года экспорт российского газа сократится примерно на 1/4, а добыча упадет на 12%. Кроме того, он упомянул о переговорах по поставкам газа на рынки Афганистана и Пакистана. Российская сторона также рассматривает возможность увеличения поставок топлива в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Причиной является растущее внутреннее потребление ресурса в данных государствах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023