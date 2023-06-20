Посол Пакистана заявил о пользе российской нефти для экономики страны

Поставки нефти из России помогут восполнить нехватку энергоносителей и облегчить сложную экономическую ситуацию в Пакистане. Об этом во вторник, 20 июня, заявил пакистанский посол в Китае Моин-уль-Хак.

«Первая за всё время партия нефти из России недавно прибыла в Пакистан благодаря продуманному процессу поставки. <…> Цель этой сделки — принести пользу пакистанскому народу на фоне роста мировых цен на нефть, благоприятно повлиять на сложную экономическую ситуацию и нехватку энергоносителей в стране», — приводит его слова китайская газета Global Times.

Посол считает, что таким образом Пакистан и Россия начали развивать межгосударственные отношения нового типа. Он благодарил всех, кто внес свой вклад в реализацию поставок российской нефти в страну.

Ранее, 11 июня, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что первая партия нефти из России прибыла в пакистанский порт Карачи. Поставки российской нефти в страну положили начало новым отношениям между Москвой и Исламабадом, добавил Шариф.



Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов в конце января. Как заявлял заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников, пакистанская сторона задала все имевшиеся у нее вопросы по проекту «Пакистанский поток» и получила на них исчерпывающие ответы.

26 декабря вице-премьер Александр Новак спрогнозировал, что по итогам 2022 года экспорт российского газа сократится примерно на 1/4, а добыча упадет на 12%. Кроме того, он упомянул о переговорах по поставкам газа на рынки Афганистана и Пакистана. Российская сторона также рассматривает возможность увеличения поставок топлива в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Причиной является растущее внутреннее потребление ресурса в данных государствах.