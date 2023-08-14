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В России появилось новое приложение для автопутешественников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России для автопутешественников заработал новый мобильный помощник «Горизонты России: Поехали с нами!», который при прокладывании маршрута показывает всё, что может пригодиться по дороге. Подробнее о сервисе, разработанном компанией «Роснефть», рассказывают «Известия» в понедельник, 14 августа.

Новое приложение является не просто картой или навигатором. Это персональный помощник, который в один клик построит маршрут по интересным туристическим местам, а также в режиме онлайн покажет по пути следования всё, что может понадобиться путешественнику.

«Допустим, хотим поехать в Тверь и какие-то объекты туристические мы там хотим посмотреть. Это приложение построит маршрут с объектами, наиболее интересными в Твери. Или Торжке, или в других городах России», — рассказала директор департамента информации и рекламы «Роснефти» Ирина Андрианова.

По ее словам, приложение также покажет автозаправочные и зарядные станции, автомойки, кафе, магазины, пункты самообслуживания, мотели, зоны отдыха, детские площадки, прачечные и многое другое.

К новой программе уже присоединилась Москва, куда каждый четвертый гость приезжает на автомобиле.

Новая информационная платформа также поможет сэкономить средства в путешествии. Так, участники программы лояльности «Семейная команда» получат скидку при бронировании отелей. А автотуристов, пользующихся партнерским сервисом планирования путешествий RUSS PASS, ждут бонусы и при посещении заправок «Роснефти».

Сервис «Горизонты России: Поехали с нами!» внедряется также в Тульской, Воронежской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской и Архангельской областях.

«Мы едем открывать Россию. Именно для этого, мы считаем, необходимо упор сделать на совершенствование и подъездов дорог, и указателей к объектам туристской направленности. В том числе необходимо обеспечить доступную среду для лиц с инвалидностью», — отметил президент Общенациональной ассоциации автотуризма и караванинга Сергей Лобарев.

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11 августа эксперты сервиса «СберАвто» рассказали «Известиям», как автопутешественникам грамотно подготовиться к поездке. Так, по их словам, начинающим туристам рекомендуется пробовать силы в поездках, дневной пробег которых не превышает 500 км. Это позволит адаптироваться к ритму продолжительных поездок, которые сильно отличаются от городского движения с небольшим пробегом и многочисленными остановками.

Эксперты напомнили также, что времени на дорогу может уйти больше, чем показывает навигатор, поэтому следует учитывать часы работы закусочных, магазинов и отелей для ночевки. Не менее важно уточнить количество АЗС на маршруте, для некоторых направлений может пригодиться запасная канистра бензина. Помимо онлайн-навигатора, специалисты рекомендовали загрузить офлайн-карту в смартфоны или взять ее с собой в бумажном виде.

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