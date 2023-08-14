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Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км

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Фото: управление МЧС РФ по Сахалинской области
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На курильском острове Парамушир вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км. Об этом в понедельник, 14 августа, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Утром 14 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 3 км над уровнем моря», — говорится в сообщении ведомства.

Там также уточнили, что пепельный шлейф распространился на расстояние до 10 км в южном направлении.

В городе Северо-Курильск не наблюдается пеплопада или запаха сероводорода. МЧС сообщает, что угрозы для населения нет.

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Ранее, 3 августа, Эбеко выбросил пепел на высоту 3,5 км. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км.

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