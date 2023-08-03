Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3,5 км

Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 3,5 км, сообщила 3 августа пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области в Telegram-канале.

«Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км», — отметили в ведомстве.

Пеплопад в Северо-Курильске, находящемся в 7 км от вулкана, не наблюдается. Запаха сероводорода в воздухе нет, угроза для населения не объявлялась.

Накануне днем на Эбеко зафиксировали пепловый выброс на высоту до 3 км.

Вулкан высотой 1156 м находится в северной части острова Парамушир. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Специалисты присвоили вулкану цветовой код опасности — «оранжевый».