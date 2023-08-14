«Известия» узнали о преимуществах танка Т-90 «Прорыв» на запорожском направлении

После глубокой модернизации танк Т-90 получил обновленную систему управления огнем «Калина», новую систему активной динамической защиты и массу других преимуществ, которые делают его сильнее и маневреннее зарубежных аналогов. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 14 августа рассказал, за что боевую машину ценят российские военнослужащие.

«Модифицированный танк Т-90 «Прорыв» работает здесь, на запорожском направлении, на одном из самых горячих участков спецоперации — в окрестностях Времевского выступа, нанося разящие удары на линии соприкосновения по врагу», — рассказал журналист.

По словам командира Т-90 «Прорыв» с позывным Ясный, сколько бы западной техники ни попадалось, а попадались в основном танки Leopard, она уступает российской боевой машине.

«Здесь стоят тепловизоры, камеры заднего вида, камера на 360 градусов при управлении пулеметом, плюс у наводчика слева, справа, сзади и спереди камеры. Это куда более удобно: не надо никуда вылезать и глядеть. Сидишь и джойстиком управляешь», — рассказал он.

Корреспондент добавил, что одним из ноу-хау танка является нескользящее покрытие снаружи, которое применяют, к примеру, на кораблях, чтобы личный состав быстрее взбирался.

«Для меня самая суть — это скорость и маневренность. Этот танк более скоростной, более маневренный. Позволяет быстрее выходить на позицию, отстрелять и быстро скрыться», — отметил механик-водитель танка с позывным Турист.

11 августа корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал, как российские военные продолжают продвигаться на краснолиманском направлении. В продвижении пехоте помогают новейшие танки Т-90М «Прорыв», защищенные крепкой броней.

7 августа президент России Владимир Путин поручил увеличить долю производства «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв». Об этом он заявил во время встречи с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

В июле Минобороны сообщало, как экипажи танков Т-90М «Прорыв» разбили укрепрайоны ВСУ. Служащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) подавляли противника на соледаро-артемовском направлении, уничтожая вражеские опорные пункты и находящихся там боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.