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The Sun сообщила о начале работ над сиквелом «Барби»

The Sun: продюссеры фильма «Барби» уже начали работу над второй частью
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Фото: Warner Bros.
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Продюсеры фильма «Барби» (2023) уже начали работу над продолжением. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщила британская газета The Sun.

Решение было принято на фоне рекордных кассовых сборов.

По данным источника издания, студия уже связалась с командой, которая работала над первым фильмом «Барби». Боссы хотят привлечь к производству сиквела тех же людей, которые занимались оригинальным фильмом.

Идея пока находится на ранней стадии реализации.

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Ранее, 3 августа, стало известно, что фильм «Барби» (2023) стал самым кассовым фильмом от женщины-режиссера. Фильм Греты Гервиг уже стал самым кассовым в текущем году, опередив такие картины, как «Стражи Галактики. Часть 3» и «Братья Супер Марио в кино».

До этого, 31 июля, сообщалось, что фильм Греты Гервиг за выходные собрал в прокате по странам СНГ 76 млн рублей. Популярность картины критики объяснили использованием авторами фильма зрительской ностальгии по детству и контрастностью картины.

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