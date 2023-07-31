Фильм «Барби» возглавил кинопрокат на территории СНГ

Фильм «Барби» американского режиссера Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом за выходные собрал в прокате по странам СНГ 76 млн рублей. Об этом 30 июля сообщил портал Kinobusiness.ru.

На втором месте в топе — российская кинокартина «За Палыча!». Ее сборы составили 72 млн рублей. Далее по популярности в странах СНГ идут французский фильм по историческим событиям «Жанна Дюбарри» и «Оппенгеймер» американского режиссера Кристофера Нолана. Замыкает подборку самых популярных фильмов российский «Вызов».

«Барби» мгновенно обрел популярность почти во всех странах, где проходил прокат. Как написал портал Collider, популярность кинокартины может крыться в умелом использовании авторами фильма зрительской ностальгии по детству. Почти у каждого ребенка была кукла Барби, и теперь бренд прочно связан с воспоминаниями о юности, считает издание.

Еще одна причина — в контрастах. Фильм через легкий юмор рассказывает о важных темах: силе женщин, мужественности, токсичных взаимоотношениях.

Данные по «Барби» и «Оппенгеймеру» указаны без учета России и Белоруссии, где эти фильмы не идут в прокате.

Ранее, 27 июля, продажи кукол Barbie упали на 23% в первой половине 2023 года, несмотря на выход одноименной кинокартины. Впрочем, финансовый директор компании Энтони Дисильвестро объяснил такое снижение интереса к куклам бренда переносом рекламных кампаний с первого полугодия на второе, чтобы быть приуроченными к выходу фильма «Барби».

Перед этим, 25 июля, сообщалось, что за первый уикенд «Барби» заработала в мировом прокате более $330 млн.