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Продажи кукол Barbie упали на 23% вопреки выходу одноименного фильма

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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Karmann
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Продажи кукол Barbie упали на 23% в первой половине 2023 года. Об этом 27 июля сообщил портал Business Insider, ссылаясь на данные компании Mattel.

Общая выручка от кукол, выпускаемых под брендом Barbie, составила $459,6 млн, что почти на четверть меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

При этом во II квартале падение составило 7% при общей выручке $282,7 млн.

Другие кукольные франшизы Mattel, такие как Disney Princess, Disney Frozen и Monster High, показали рост продаж.

Финансовый директор Энтони Дисильвестро заявил, что многие рекламные кампании Mattel были перенесены с первого полугодия на второе, чтобы быть приуроченными к выходу фильма «Барби».

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25 июля сообщалось, что за первый уикенд сатирическая комедия «Барби» заработала в мировом прокате более $330 млн. Это лучший старт года и самый успешный для женщины-режиссера за всю историю североамериканского проката.

Режиссером картины о кукле Барби выступила Грета Гервиг, главные роли в фильме сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.

Во многих европейских и азиатских странах картина вышла в прокат 19 июля. В России «Барби» официально не выйдет, но источники «Известий» в киносетях сообщают, что фильм всё равно будут показывать. Сеансы начнутся примерно через две недели, так как логистика копий сейчас затруднена.

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