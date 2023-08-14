Число россиян с доходом от 100 тыс. рублей выросло на 2,5 млн

Доля россиян со среднемесячными доходами выше 100 тыс. рублей составила 7,4% в 2022 году, или 10,9 млн человек. По сравнению с 2021-м их число выросло на треть, или на 2,5 млн, подсчитала FinExpertiza (на основе данных Росстата) по просьбе «Известий».

Тренд частично может объясняться дефицитом квалифицированной рабочей силы, считает эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов.

С одной стороны, увеличение платежеспособности граждан вносит положительный вклад в экономику, а с другой — это приводит к разгону цен на товары и услуги, сказал он.

Сжатие рынка высококвалифицированной рабочей силы, старение населения и сокращение доли молодежи стимулируют работодателей пересматривать условия труда в сторону улучшения, отметила заместитель руководителя направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Елена Хейфец.

Сама по себе величина номинального дохода не является показателем благосостояния, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Ее нужно соотносить с ценами на товары, поэтому рост номинальных доходов не всегда означает увеличение реальных, пояснила она.

Ранее «Известия» писали, что количество россиян с доходами выше среднего выросло почти на 10 млн в 2022-м. Теперь больше 45 тыс. рублей в месяц зарабатывают 53 млн человек (36% населения).

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Рассчитать по росту: россиян с доходом от 100 тыс. стало на треть больше