Сторис в Telegram станут бесплатными для всех пользователей

В честь десятилетнего юбилея мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что функция Stories станет бесплатной для всех пользователей. Об этом в понедельник, 14 августа, он рассказал на своей странице в соцсети.

«Всего за десятилетие Telegram набрал более 800 млн активных пользователей исключительно благодаря сарафанному радио. Благодаря многочисленным обновлениям и улучшениям за эти годы Telegram изменил представление о том, каким должен быть современный обмен сообщениями», — говорится в посте Дурова.

Он добавил, что следующий шаг для Telegram — выйти за рамки обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных сетях в целом.

По словам Дурова, следующие 10 лет станут для соцсети временем, когда она раскроет свой истинный потенциал.

Ранее, 27 июля, в мессенджере Telegram появилась функция публикации сторис, но только для премиум-аккаунтов. Просматривать их могли все пользователи мессенджера, но для публикации нужна была платная подписка.