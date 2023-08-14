В РФ заявили о желании США сохранить глобальное доминирование за счет AUKUS
Американские власти за счет альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США) стремятся сохранить глобальное доминирование. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
«Говорить об AUKUS невозможно, не упомянув о параноидальном стремлении США сохранить свое глобальное доминирование посредством достижения определяющего военного превосходства в отношении геополитических соперников, первые две строчки среди которых занимают Россия и Китай», — подчеркнул он.
По словам российского дипломата, в нынешних реалиях, когда формируется многополярный мир, Соединенные Штаты без поддержки других стран так называемого коллективного Запада не могут решить эту задачу, которая включает постоянное военное присутствие в различных регионах планеты.
«Создание AUKUS — одно из проявлений блокового мышления, от которого Вашингтон и его ближайшие союзники так и не сумели отказаться, несмотря на произошедшие со времени распада СССР кардинальные изменения в международных отношениях», — заключил постпред РФ.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Геннадия Гатилова «Известиям»:
«В AUKUS изначально закладывалась функция противостояния»