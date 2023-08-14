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Несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейн

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Нескольких гражданок России обвиняют в торговле людьми и продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Девушек от 13 до 17 лет заманивали в Бахрейн, отбирали паспорта и заставляли заниматься проституцией. Одна из девушек умерла.

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Как рассказал источник, подневольных проституток подбирали в России и продавали членам ОПГ за $ 7 — 14 тыс., оформляли им загранпаспорта. В Бахрейне документы у них отбирали, месяцами не выпускали на улицу, избивали, заставляли принимать наркотики.

«Деньги, заработанные потерпевшими, отправлялись главе банды через Western Union на установочные данные разных лиц», — сообщил источник.

В феврале ГУ СК по Кабардино-Балкарской республике возбудил уголовное дело по трем статьям УК — 240, 241 и 127.1: шестерым местным жительницам инкриминировали организацию проституции и вовлечение в нее несовершеннолетних с применением насилия и торговлю людьми в составе организованной группы. Они арестованы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Интим-слуги: СК расследует дело о российских секс-рабынях в Бахрейне

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