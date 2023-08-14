В России нашли способ улучшить состояние ЖКХ инфраструктуры

Муниципалитеты получат возможность продлять договоры с компаниями по обслуживанию ЖКХ инфраструктуры городов, не объявляя новых аукционов. Такой законопроект разработал Минэкономразвития под кураторством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, рассказали об этом «Известиям» в ведомстве.

Перезаключение концессионного соглашения будет возможно без торгов, если компания работала добросовестно и без нарушений. Это поможет не допускать простоев в обслуживании городского ЖКХ, что происходит сейчас из-за процедур новых тендеров, следует из законопроекта, с которым ознакомились «Известия». Ежегодно в РФ происходит около 15 тыс. аварий на ЖКХ инфраструктуре, большинство из них в отопительный сезон. Тысячи людей остаются без тепла в холод ежедневно, рассказали в «Народном фронте». Поэтому Минэк разработал законопроект, исключающий простой ремонта инфраструктуры.

«Сейчас, когда концессионное соглашение на объект ЖКХ истекает начинается процедура заключения через конкурс нового. На это время коммунальная инфраструктура возвращается под управление муниципалитета, который в ожидании заключения нового соглашения по факту не занимается должным содержанием объекта. И такое ожидание может длиться несколько месяцев и больше. Мы предлагаем дать муниципалитетам право перезаключать концессионные соглашения в сфере ЖКХ с добросовестными концессионерами при условии договоренности по параметрам состояния коммунальной инфраструктуры и обязательствам не сокращать объем инвестиций в сравнении с действующим соглашением», — сказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

По его словам, в этом случае не нужно будет проводить новый конкурс, а соответственно коммунальная инфраструктура будет оставаться под управлением надежных концессионеров, которые уже положительно зарекомендовали себя.

«Это важно и для потребителей коммунальных услуг, населения и бизнеса — не придется перезаключать договоры. Также это будет стимулировать самих концессионеров исполнять текущие обязательства добросовестно», — добавил он.

21 июля в разговоре с «Известиями» член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что внедрение системы специальных счетов для аккумулирования на них платы за коммунальные услуги позволят повысить прозрачность расходования средств и избежать случаев, когда управляющие компании (УК) уходят в банкротство с многомиллионными долгами.