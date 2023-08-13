Улице в Ижевске присвоили имя Эльдара Рязанова

В Ижевске одну из улиц назвали именем Эльдара Рязанова. Соответствующее постановление подписал врио главы города Владимир Гуляева. Оно опубликовано на портале муниципальным правовых актов.

Улица находится в жилом районе «Ипподромный» в Первомайском районе. Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Ижевска должно внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и в государственный адресный реестр.

Именем кинорежиссера и народного артиста СССР назвали улицу, расположенную в квадрате между лесополосой у санатория «Сосновый» и улицами Ухтомского, Бабушкина и Ленина, пишет ИА «Сусанин».

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в Ижевске введут в эксплуатацию мост через реку Игерманку. Ремонт подъездной дороги запланирован на следующий год. Переправа расположена на дороге, которая выходит на Якшур-Бодьинский тракт и ведет к микрорайонам Новый Игерман, Зеленая Горка и Орловское.