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Мост через реку Игерманку построят до конца 2023 года в Ижевске

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Мост через реку Игерманку введут в эксплуатацию в декабре 2023 года в Ижевске. Ремонт подъездной дороги запланирован на следующий год.

Переправа расположена на дороге, которая выходит на Якшур-Бодьинский тракт и ведет к микрорайонам Новый Игерман, Зеленая Горка и Орловское. По словам и.о. главы города Владимира Гуляева, старый мост был построен хозяйственно-бытовым способом. Конструкция не могла выдержать вес машины больше 3,5 т. На месте изношенной переправы власти решили построить новую конструкцию длиной 21,6 м. Железобетонный мост выдержит нагрузку до 60 т, уточняет ИА «Сусанин».

Для автомобилистов обустроят асфальтовое покрытие. Для пешеходов построят тротуары с перильными и барьерными ограждениями. Мост позволит сократить время в пути для жителей микрорайонов. В 2023 году пройдет ремонт подъездной дороги.

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