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Мировой рекорд по прыжкам в длину установил россиянин Торсунов

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Легкоатлет из Перми Евгений Торсунов установил мировой рекорд по прыжкам в длину во время Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Он прыгнул на 5.97, превысив свое достижение 2016 года. Рекорд зафиксировал технический делегат. Об этом говорится в группе «Центр спортивной подготовки Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

Его наставница, Татьяна Лодочникова, рассказала, что на чемпионате России Евгений прыгнул на 6 м 2 см. Однако на состязаниях не было технического делегата, который зафиксировал бы подобный результат, пишет ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось, что россиянка Евгения Чикунова стала победительницей финала Кубка России в Казани на дистанции 200 м брассом. Она показала время 2 минуты 19,71 секунды, превзойдя время Татьяны Схунмакер (2.20,80) из ЮАР на чемпионате мира.

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