Пловчиха Чикунова выиграла финал Кубка России
Россиянка Евгения Чикунова стала победительницей финала Кубка России в Казани на дистанции 200 м брассом, превзойдя результат победительницы чемпионата мира по водным видам спорта в японской Фукуоке. Об этом 30 июля сообщила Всероссийская федерация плавания на странице «ВКонтакте».
Чикунова показала время 2 минуты 19,71 секунды, превзойдя время Татьяны Схунмакер (2.20,80) из ЮАР на чемпионате мира.
Второй финишировала белоруска Алина Змушко (2.24,76), третьей стала россиянка Яна Шакирова (2.27,16).
Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) из-за ситуации на Украине.
Как напоминает «Газета.Ru», в апреле Чикунова превзошла мировой рекорд на дистанции 200 м брассом на чемпионате РФ. В финале спортсменка проплыла дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды, обойдя результат Схунмакер (2.18,95), который она установила на Олимпийских играх в Токио.