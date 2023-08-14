Устаревшие модели: возвращение фэшн-икон и новый рекорд Роналду

На основе нашумевшего мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» вышла полноценная пластинка — песни для нее записали артисты шоу. Дочь Дмитрия Маликова получила судебный иск за невыплату 136 тыс. рублей подрядчику. Криштиану Роналду стал первым в мире пользователем запрещенной соцсети с 600 млн подписчиков, а культовые модели 1990-х Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд воссоединились для сентябрьской обложки американского Vogue. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей на прошлой неделе.

На своей волне

9 августа меломаны и светские обозреватели встретились на яхте флотилии «Рэдиссон Ройал», где прошла презентация музыкального альбома мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Его представили «Бродвей Москва», МТС Live и «Яндекс Афиша», по данным которой спектакль держится в топ-10 событий на сервисе больше 260 дней и возглавляет московский рейтинг. Поэтому полюбившиеся музыкальные хиты, которые наполняют спектакль, было решено объединить в альбоме, который будет доступен поклонникам на стриминговых площадках. Всего в него вошло 20 песен легендарной группы «Секрет», которые уже второй сезон ежедневно звучат со сцены театра МДМ.

Фото: пресс-служба Яндекса

Во время речной прогулки на фоне пейзажей столицы прозвучали треки в аранжировках музыкального руководителя мюзикла, обладателя премии «Золотая маска» Евгения Загота. Главные вокальные партии в альбоме исполнили Юлия Довганишина, Юлия Ива, Алексей Фалько, Владислав Ташбулатов, Дмитрий Федоров, Вадим Мичман, Владимир Кисаров и другие артисты мюзикла. Завершился вечер уже после заката викториной и караоке.

Красиво шить

Дочь Дмитрия Маликова Стефания оказалась ввязана в скандал. Более года назад девушка открыла собственный бренд одежды — Dress by Stesha. А ее подрядчик, размещавший одежду бренда на своей торговой площадке, подал на экс-начальницу иск. Он уверяет, что Стефания не выплатила ему 136 тыс. рублей за работу. Примечательно, что годовая выручка бренда составила 10 млн рублей.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова Стефания Маликова

Стефания тем не менее отмечает, что подрядчику был отправлен аванс, но он не выполнил своей части договора: не пошил и не передал ни одной вещи на площадку. Бренд направил досудебную претензию и готовит документы о возвращении аванса, чтобы отправить их в суд.

Новый рекорд Криштиану

Звездный футболист стал первым в мире пользователем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), который набрал 600 млн фолловеров. У официальной страницы соцсети 651 млн подписчиков, так что вполне вероятно, что скоро Роналду побьет и этот рекорд — в таком случае его аккаунт станет самым популярным на площадке.

Фото: соцсети

У других известных звезд футбола подписчиков поменьше: у Лео Месси — 483 млн фолловеров, а у Килиана Мбаппе — 107 млн. Даже у Дэвида Бекхэма всего 82 млн подписчиков, несмотря на достаточно светскую жизнь в окружении модницы-жены Виктории и четырех детей, так или иначе занятых в шоу-бизнесе.

Музыка во благо

Современные российские исполнители Tim Aminov, Павел Додонов, Евгений Ткачук, Маугли, Никита Каменский, Сюзанна, «Нотэберд», «Щенки» и «Андреграунд» записали пластинку в поддержку благотворительного фонда Константина Хабенского. Фонд уже 15 лет заботится о людях с тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга, поддерживая подопечных на разных этапах лечения и реабилитации. Конкретно этот альбом посвящен проблеме детской онкологии.

Слушайте Afterdark — сборник на Яндекс Музыке

В альбом вошло семь жизнеутверждающих песен о борьбе с болью и вере в лучшее, светлое будущее: «Голоса», «Я даю бой боли», «Мыс доброй надежды», «Тишина», «Чернее ночь», «Всё внутри» и «Станешь большой». Пластинка доступна на всех стриминговых площадках: «Яндекс Музыка», Spotify, «VK Музыка», «Звук», МТС Music и Apple Music. В фонд пойдет 99% роялти от прослушиваний.

Триумфальное возвращение

Золотой состав супермоделей — Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл — снялись для сентябрьской обложки американского Vogue.

Фото: Vogue

Фэшн-иконы 1990-х впервые за долгое время собрались вместе, и это в том числе большой шаг конкретно для Евангелисты, которая за эти годы успела пострадать от неудачной пластики и полюбить себя заново.

Съемку провел Рафаэль Паваротти — один из самых востребованных глянцевых фотографов сегодняшнего времени: он снимал для Vogue Бейонсе и Джиджи Хадид. Предполагалось, что эта обложка обратит внимание общественности на красивое, естественное старение, а также напомнит, что стесняться даты рождения не стоит: о том, что возраст — это просто цифра, модели говорят в интервью — сопровождении съемки. Иронично, что естественность моделей осталась только на видео: сами снимки всё равно были отретушированы.

Соло для Русалочки

После нашумевшей премьеры диснеевской «Русалочки» главная актриса Холли Бейли ожидаемо записала сольный трек — певица дебютировала с песней Angel. Композиция построена на сочетании легкого R’n’B и высоких нот в припеве, что вполне удается исполнительнице (кто смотрел «Русалочку», удивлен ее голосом не будет).

Фото: Global Look Press/Fred Duval Актриса Холли Бейли

Клип артистка тоже записала, и он пестрит отсылками к пока что главной роли Бейли — конечно, к сказке о подводном царстве и любви.

По мнению критиков, яркой индивидуальности у исполнительницы пока что нет, а коммерческий успех сингла будет напрямую связан с хайпом вокруг фильма. Тем не менее это только первая пластинка Бейли, так что всё может измениться.