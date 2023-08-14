Устаревшие модели: возвращение фэшн-икон и новый рекорд Роналду
На основе нашумевшего мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» вышла полноценная пластинка — песни для нее записали артисты шоу. Дочь Дмитрия Маликова получила судебный иск за невыплату 136 тыс. рублей подрядчику. Криштиану Роналду стал первым в мире пользователем запрещенной соцсети с 600 млн подписчиков, а культовые модели 1990-х Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд воссоединились для сентябрьской обложки американского Vogue. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей на прошлой неделе.
На своей волне
9 августа меломаны и светские обозреватели встретились на яхте флотилии «Рэдиссон Ройал», где прошла презентация музыкального альбома мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Его представили «Бродвей Москва», МТС Live и «Яндекс Афиша», по данным которой спектакль держится в топ-10 событий на сервисе больше 260 дней и возглавляет московский рейтинг. Поэтому полюбившиеся музыкальные хиты, которые наполняют спектакль, было решено объединить в альбоме, который будет доступен поклонникам на стриминговых площадках. Всего в него вошло 20 песен легендарной группы «Секрет», которые уже второй сезон ежедневно звучат со сцены театра МДМ.
Во время речной прогулки на фоне пейзажей столицы прозвучали треки в аранжировках музыкального руководителя мюзикла, обладателя премии «Золотая маска» Евгения Загота. Главные вокальные партии в альбоме исполнили Юлия Довганишина, Юлия Ива, Алексей Фалько, Владислав Ташбулатов, Дмитрий Федоров, Вадим Мичман, Владимир Кисаров и другие артисты мюзикла. Завершился вечер уже после заката викториной и караоке.
Красиво шить
Дочь Дмитрия Маликова Стефания оказалась ввязана в скандал. Более года назад девушка открыла собственный бренд одежды — Dress by Stesha. А ее подрядчик, размещавший одежду бренда на своей торговой площадке, подал на экс-начальницу иск. Он уверяет, что Стефания не выплатила ему 136 тыс. рублей за работу. Примечательно, что годовая выручка бренда составила 10 млн рублей.
Стефания тем не менее отмечает, что подрядчику был отправлен аванс, но он не выполнил своей части договора: не пошил и не передал ни одной вещи на площадку. Бренд направил досудебную претензию и готовит документы о возвращении аванса, чтобы отправить их в суд.
Новый рекорд Криштиану
Звездный футболист стал первым в мире пользователем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), который набрал 600 млн фолловеров. У официальной страницы соцсети 651 млн подписчиков, так что вполне вероятно, что скоро Роналду побьет и этот рекорд — в таком случае его аккаунт станет самым популярным на площадке.
У других известных звезд футбола подписчиков поменьше: у Лео Месси — 483 млн фолловеров, а у Килиана Мбаппе — 107 млн. Даже у Дэвида Бекхэма всего 82 млн подписчиков, несмотря на достаточно светскую жизнь в окружении модницы-жены Виктории и четырех детей, так или иначе занятых в шоу-бизнесе.
Музыка во благо
Современные российские исполнители Tim Aminov, Павел Додонов, Евгений Ткачук, Маугли, Никита Каменский, Сюзанна, «Нотэберд», «Щенки» и «Андреграунд» записали пластинку в поддержку благотворительного фонда Константина Хабенского. Фонд уже 15 лет заботится о людях с тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга, поддерживая подопечных на разных этапах лечения и реабилитации. Конкретно этот альбом посвящен проблеме детской онкологии.
В альбом вошло семь жизнеутверждающих песен о борьбе с болью и вере в лучшее, светлое будущее: «Голоса», «Я даю бой боли», «Мыс доброй надежды», «Тишина», «Чернее ночь», «Всё внутри» и «Станешь большой». Пластинка доступна на всех стриминговых площадках: «Яндекс Музыка», Spotify, «VK Музыка», «Звук», МТС Music и Apple Music. В фонд пойдет 99% роялти от прослушиваний.
Триумфальное возвращение
Золотой состав супермоделей — Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл — снялись для сентябрьской обложки американского Vogue.
Фэшн-иконы 1990-х впервые за долгое время собрались вместе, и это в том числе большой шаг конкретно для Евангелисты, которая за эти годы успела пострадать от неудачной пластики и полюбить себя заново.
Съемку провел Рафаэль Паваротти — один из самых востребованных глянцевых фотографов сегодняшнего времени: он снимал для Vogue Бейонсе и Джиджи Хадид. Предполагалось, что эта обложка обратит внимание общественности на красивое, естественное старение, а также напомнит, что стесняться даты рождения не стоит: о том, что возраст — это просто цифра, модели говорят в интервью — сопровождении съемки. Иронично, что естественность моделей осталась только на видео: сами снимки всё равно были отретушированы.
Соло для Русалочки
После нашумевшей премьеры диснеевской «Русалочки» главная актриса Холли Бейли ожидаемо записала сольный трек — певица дебютировала с песней Angel. Композиция построена на сочетании легкого R’n’B и высоких нот в припеве, что вполне удается исполнительнице (кто смотрел «Русалочку», удивлен ее голосом не будет).
Клип артистка тоже записала, и он пестрит отсылками к пока что главной роли Бейли — конечно, к сказке о подводном царстве и любви.
По мнению критиков, яркой индивидуальности у исполнительницы пока что нет, а коммерческий успех сингла будет напрямую связан с хайпом вокруг фильма. Тем не менее это только первая пластинка Бейли, так что всё может измениться.