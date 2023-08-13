«Калашников» опробовал в зоне СВО новую систему разведки «Квазимачта»

Концерн «Калашников» опробовал в зоне проведения спецоперации новую систему разведки «Квазимачта», об этом в воскресенье, 13 августа, рассказал журналистам его президент Алан Лушников.

По его словам, система включает беспилотник, работающий по проводам с земли.

«Вы видели на нашем открытом показе большой хороший комплекс — это «Квазимачта». Коптер, который используется в разведке. Он себя очень хорошо показал в практической апробации — в специальной военной операции», — отметил президент «Калашникова».

Новый разведывательный комплекс будет предлагаться концерном государственному заказчику.

Большой квадрокоптер может находиться на рабочей высоте до 100 м. Он питается электричеством от кабеля с земли, связь с дроном также выполняется по проводам. Комплекс может находиться в воздухе не менее 24 часов, при этом он не подвержен влиянию средств радиоэлектронной борьбы.

На платформе можно размещать аппаратуру до 2 кг, что позволяет системе вести видеонаблюдение в оптическом и инфракрасном диапазоне.

Ранее, 11 августа, Лушников рассказал «Известиям», что пистолет Лебедева компактный, сделанный изначально для Министерства внутренних дел, был поставлен Министерству обороны для летных экипажей. По его словам, уже есть откорректированные требования под нужды Министерства обороны.