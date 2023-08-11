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Президент концерна «Калашников» рассказал о создании оружия для летных экипажей

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Пистолет Лебедева компактный (ПЛК), сделанный изначально для Министерства внутренних дел, был поставлен Министерству обороны для летных экипажей, рассказал в интервью «Известиям» президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

«Уже есть летчики, которые этот пистолет использовали, и мы получили только положительные отзывы», — отметил он.

По словам главы концерна, уже есть откорректированные требования под нужды Министерства обороны.

«Мы сейчас дорабатываем пистолет и будем проводить испытания под необходимые параметры для военного ведомства», — пояснил Лушников.

При этом, по его словам, много деталей изменено, но это не будет новый пистолет, это будет доработанный пистолет Лебедева. Кроме того, решается вопрос и с более тяжелым снаряжением для пилотов.

«Мы создали пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 калибра 9x19. На мой взгляд, это на какой-то период — вершина конструкторской мысли в сегменте пистолетов-пулеметов. И мы считаем, что он очень хорошо подходит для летчиков как дополнительное вооружение», — заявил Алан Лушников.

По его словам, ППК-20 уже поставляется в Вооруженные силы, но пока не для летного состава. Что касается пилотов, идет работа по выработке требований и оценке применимости этого оружия для них.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью президента АО «Концерн «Калашников» «Известиям»:

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